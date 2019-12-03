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İşte DİSK'in asgari ücret teklifi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan asgari ücret teklifi geldi. 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3200 TL olması gerektiğini belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından daha az olmaması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından daha az olmaması gerektiğini ifade ederek, "DİSK olarak 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3200 TL olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

EN AZ NET 3200 TL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretle ilgili beklentilerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı: Bir ailede iki kişinin çalıştığı varsayılırsa asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından daha az olmamasını gerektiğini ifade ediyoruz. Asgari ücret talebinde esas aldığımız ikinci esas ise, kişi başına milli gelir artışıdır. Cumhurbaşkanlığının 2020 yıllık programındaki kişi başına milli gelir hesabı dikkate alınmaktadır. Bu iki yöntemin ortalaması, yani hem geçim ücreti olmasını hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda DİSK olarak 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3200 TL olması gerektiğini söylüyoruz.

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Yorumlar

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Erdal - Yok anasının gözü 5bin yaparlar. İlla ortamı gerin kukla PKK'nın elindeki sendika nolacak.

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