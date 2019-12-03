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Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! İşte yeni artış oranı

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği aralık ayı kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kiracılara aralık ayında yüzde 15.87 oranında zam yapılabilecek.
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibariyle tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı. Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı da yüzde 15.87 oldu. İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira/ Yeni kira: 1158 lira

Eski kira: 1100 lira/ Yeni kira: 1274 lira

Eski kira: 1200 lira/ Yeni kira: 1390 lira

Eski kira: 1300 lira/ Yeni kira: 1506 lira

Eski kira: 1400 lira/Yeni kira: 1622 lira

Eski kira: 1500 lira/Yeni kira: 1738 lira

Eski kira: 1600 lira/Yeni kira: 1853 lira

Eski kira: 1700 lira/Yeni kira: 1969 lira

Eski kira: 1800 lira/ Yeni kira: 2085 lira

Eski kira: 1900 lira/ Yeni kira: 2201 lira

Eski kira: 2000 lira/Yeni kira: 2317 lira

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Yorumlar

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İlhan Aksakallı - Çalışanların ve emeklilerin maaşlarına o kadar zam yapıldı mı. Hükümetler hep fakir ve garibanları eziyor. Hele ki AKP hükümeti yıllarca ezdi, durdu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 17:13

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