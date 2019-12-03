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Türkiye’nin yerli ve milli tek boyası DYO

Yaşar Holding'in en büyük markalarından biri olan DYO, bugün Kocaeli fabrikasının kapılarını Kocaeli basınına açtı.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'nin öncü boya üreticici DYO'nun Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikası, bugün kapılarını Kocaelili basın mensuplarına açtı. DYO Genel Müdür Vekili Mutlu Uysal, "DYO olarak üç tesisimiz var. Daha önce su bazlı boya üretimimizden ödül kazandık. 1954'ten bu yana faaliyet gösteriyoruz. Dilovası'ndaki fabrikamızda endüstriyel boyalar üretiyoruz. Tek yerli ve milli boya fabrikasıyız. Rusya'daki fabrikamızla 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 65 yıllık sektör tecrübemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

BİN 100 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bin 100 çalışanıyla istihdama önemli katkılar sunan DYO, onlarca ödülün sahibi olmayı başardı. Tüm sektörlerde üretim yapan tek şirket olan DYO, mükemmellik ödüllerini, en başarılı ARGE ödüllerinin de sahibi. Dekoratif boyalar, sanayi boyaları, endüstriyel boyalar, deniz boyaları, polyester gibi alanlarda üretim yapan DYO, sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmedi. Bu yıl 45 bin öğrenciye renkler konusunda eğitim veren DYO'nun sosyal sorumluluk projelerinden biri de bu oldu.

SEKTÖRDE İLK 2 İÇERİSİNDE

Mutlu, "ARGE gücünü çok iyi kullanıyoruz. Rakiplerimiz daha çok inşaat sektöründe. DYO'nun cirosunun sadece yarısı inşaattan geliyor. 2018'deki krizin sinyalleri daha önce almış tedbirlerimizi almaya özen göstermiştik. Son 3-4 aydır daha iyiyiz. Tüm sektörlerde ilk ikinin içerisindeyiz. Bizim başka firmalarla anılıyoruz. Şu anda başka bir firmayla birleşmemiz gibi gündemimiz yok. 2020 yılında mevcudu korumak durumundayız. İhracat odaklı büyüme hedefimiz her zaman var" dedi.

FABRİKA GEZİSİ YAPILDI

Konuşmaların ardından Genel Müdür Mutlu Uysal, fabrikanın üretim sahasını basın mensuplarına gezdirdi. Fabrika Direktörü Hasan Şerefanhan, üretim alanıyla ve üretim süreciyle ilgili basın mensuplarına bilgiler verdi. Şerefanhan, tüm giriş çıkışların dijital sistemle takip edildiğini ifade etti.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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