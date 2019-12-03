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Koçsunuz KOÇ!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Final maçlarında gururumuz Kocaeli Yaşam Koçluğu Spor Kulübü şampiyon oldu
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Dörtlü Final, Buca İlçe Stadı'nda oynanan yarı final müsabakalarıyla başladı. Yarı finalde Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü, Malatya Sesiz Adımlar Spor Kulübü'nü 6-0, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü de Malatya Turgut Özal Spor Kulübü'nü 7-0 mağlup etti.

FİNALDE BURSA’YI DEVİRDİLER

Organizasyonun finalinde, Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü ile Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Kulübü karşılaştı. Müsabakada rakibini 2-1 mağlup eden Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü turnuvayı birinci tamamladı. Günün diğer maçında Malatya Turgut Özal'ı 5-0 yenen Malatya Sessiz Adımlar da üçüncülüğü elde etti.

KUPAYI ALDILAR

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle organizasyonda dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi. TFF Engeliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, plaket ve Milli Takım forması hediye ederek özel sporcuları tebrik etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da Dörtlü Finalde mücadele veren sporcuları kutladı.

YARI FİNAL SKORLARI

Kocaeli Yaşam Koçluğu - Malatya Sessiz Adımlar: 6-0

Malatya Turgut Özal  - Bursa M. Torun: 0-7

FİNAL MAÇI                     

Kocaeli Yaşam Koçluğu2-1   Bursa M. Torun Öz. Sp. Spor KLB.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI                   

Malatya Sessiz Adımlar Spor KLB.  5-0       Malatya Turgut Özal Öz. Sp. Spor KLB.

Bugün 14:28 TSİ - Spor

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