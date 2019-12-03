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Güneş, Martı’yı avladı: 3-0

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda düşmeme mücadelesi veren, son haftalarda toparlanan Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı’da, düşme hattında yer alan Darıca Kültür ve Martıspor’u konuk etti.
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Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda düşmeme mücadelesi veren, son haftalarda toparlanan Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı’da, düşme hattında yer alan Darıca Kültür ve Martıspor’u konuk etti. Maçın ilk dakikalarında etkili bir mücadele veren ev sahibi takım Kocaeli Güneşspor, maçın 40’ncı dakikasında Eren’in nefis golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili bir mücadele veren yeşil siyahlılar, yine gol arayışlarını sürdürdü ve baskılı oyunuyla rakip kalede gol aradı. 64’ncü dakikada Talha skoru 2-0 yaptı. İkinci golden sonra rahatlayan Kocaeli Güneşspor, 70’nci dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı 3-0 kazanan Kocaeli Güneşspor oldu. Maç sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa gerginlik yaşandı, olaylara güvenlik güçleri anında müdahale etti.

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 3-DARICA KÜLTÜR VE MARTISPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (S.Lig B)

HAKEMLER:  Enes Kanpara ***, Yusuf Öztürk ***, Ömer Faruk Duman ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Onurcan ***, Eren ***, Emirhan ***, Mustafa ***, Burak ***, Melih ***, Efe Alican ***, Okan ***, Gökdeniz *** (Oğuzhan **), Bilal *** (Talha **), Ömer *** (Doğukan **)

DARICA KÜLTÜR VE MARTISPOR: Abdülkadir *, Ali **, Eren ** (Ebubekir *), Burak **, Şafak **, Furkan **, Semih ** (Zafer **), Enes * (Yakup *), İbrahim **, Tuğberk **
GOLLER: Eren Dk. 40, Talha Dk. 64ve 70

K.KART: Melih Dk. 90+1

(AHMET AKAY)

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