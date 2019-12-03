Son haftaların başarılı takımı 29 puanla lider olan Derince Yavuzspor, sahasında 6’ıncı sırada 15 puanda olan, Darıcaspor’u konuk edecek. Maç 19.15’te başlayacak. İkinci sırada ve lideri yakından takip eden 28 puanlı Kocaeli Harb İşspor ise zorlu Çayırova Menderespor deplasmanına gidecek. Üçüncü sırada 24 puanla zirveyi zorlayan Alikahya Belediyespor ise son sırada 4 puanda olan Eşmespor ile Derbent Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Dördüncü sırada 20 puanla Play Off için mücadele eden Bekirdere Başaranspor ise 8’inci sırada küme düşme potasını yakından hisseden Beylikbağı Karadeniz ile deplasmanda oynayacak. Altıncı sırada 16 puanla yer alan Seka Doğanspor, 9’uncu sırada Taşköprü Birlikspor’u Kavaklı Stadı’nda ağırlayacak. Bu maçlar da saat 19.15 de başlayacak. (Ahmet Akay)
Bugün 14:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:35 TSİ
1.Küme D’de liderler rahatsız
Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda, bugün hafta içi mesaisinde 5 statta 5 karşılaşma oynanacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz