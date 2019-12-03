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Sıkı dur Ağrı GELİYORUZ!..

Kocaelispor, Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda Ağrıspor 1970 maçının hazırlıkları başladı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Üst üste 5 maçını kazanan ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Kocaelispor’da zorlu Ağrıspor 1970 maçının hazırlıkları başladı. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki ilk antrenmana 6 genç daha dahil oldu. Böylece kadrodaki futbolcu sayısı 34’e çıktı. Yöneticilerden Mehmet Cezayir’in de izlediği haftanın ilk çalışmasına izinli olan Mesut ile sakatlığı bulunan Küçük Kerem katılmadı.

ŞARTLAR ZOR OLACAK

Toplu halde yapılan ısınma koşusu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet koşularına geçildi. Pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Teknik adam Selahaddin Dinçel “Zor şartlar altında maçımızı oynayacağız. Ancak önemli olan zoru başarmak. Ağrı’dan galibiyet ile dönüp seriyi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Yeşil Siyahlılar bugün ve yarın Körfez Esentepe Stadı’nda çalışacak ve iki antrenman da saat 13.00’te başlayacak.

KOCAELİSPOR’UN ANTRENMAN KADROSU:

BURAK SÜLEYMAN

CAN EMRE YÜCEL

DOĞUKAN KAYA

ERCÜMENT KAFKASYALI

ERDİNÇ KARAKAŞ

FATİH ADIGÜZEL

FERİDUN KIROĞLU

GÖKAY ESER

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

KEMAL CAN AYDEMİR

KEREM YILDIRIM (Büyük)

KEREM YILDIRIM (Küçük)

MEHMET ÖZTONGA

MERT YAVUZ

MERVAN YUSUF YİĞİT

MESUT ÖZDEMİR

MUHAMMED YUSUF AYGÜN

MUTLU AKSU DOĞAN

ONUR ÖZTONGA

RIZA ALTINTAŞ

SEFA NARİN

SEMİH KARADENİZ

SERDAR ÜMİT DENİZ

TAHA BATUHAN YAYIKCI

TALHA MAYHOŞ

TOLGA ARMAĞAN

VOLKAN MERT KORKMAZ

YAKUP ALKAN

ALT YAPIDAN KATILANLAR:

LÜTFİ EFE ÖZREİSOĞLU

DOĞAN GÜRBÜZ

DENİZHAN ÖZDEMİR

YİĞİT CANGURU

BERAT KARTAL

HAŞİM ARDA SARMAN

 

Bugün 14:39 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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