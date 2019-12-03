Sıkı dur Ağrı GELİYORUZ!..

Üst üste 5 maçını kazanan ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Kocaelispor’da zorlu Ağrıspor 1970 maçının hazırlıkları başladı. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki ilk antrenmana 6 genç daha dahil oldu. Böylece kadrodaki futbolcu sayısı 34’e çıktı. Yöneticilerden Mehmet Cezayir’in de izlediği haftanın ilk çalışmasına izinli olan Mesut ile sakatlığı bulunan Küçük Kerem katılmadı.
ŞARTLAR ZOR OLACAK
Toplu halde yapılan ısınma koşusu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet koşularına geçildi. Pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Teknik adam Selahaddin Dinçel “Zor şartlar altında maçımızı oynayacağız. Ancak önemli olan zoru başarmak. Ağrı’dan galibiyet ile dönüp seriyi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Yeşil Siyahlılar bugün ve yarın Körfez Esentepe Stadı’nda çalışacak ve iki antrenman da saat 13.00’te başlayacak.
KOCAELİSPOR’UN ANTRENMAN KADROSU:
BURAK SÜLEYMAN
CAN EMRE YÜCEL
DOĞUKAN KAYA
ERCÜMENT KAFKASYALI
ERDİNÇ KARAKAŞ
FATİH ADIGÜZEL
FERİDUN KIROĞLU
GÖKAY ESER
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
KEMAL CAN AYDEMİR
KEREM YILDIRIM (Büyük)
KEREM YILDIRIM (Küçük)
MEHMET ÖZTONGA
MERT YAVUZ
MERVAN YUSUF YİĞİT
MESUT ÖZDEMİR
MUHAMMED YUSUF AYGÜN
MUTLU AKSU DOĞAN
ONUR ÖZTONGA
RIZA ALTINTAŞ
SEFA NARİN
SEMİH KARADENİZ
SERDAR ÜMİT DENİZ
TAHA BATUHAN YAYIKCI
TALHA MAYHOŞ
TOLGA ARMAĞAN
VOLKAN MERT KORKMAZ
YAKUP ALKAN
ALT YAPIDAN KATILANLAR:
LÜTFİ EFE ÖZREİSOĞLU
DOĞAN GÜRBÜZ
DENİZHAN ÖZDEMİR
YİĞİT CANGURU
BERAT KARTAL
HAŞİM ARDA SARMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz