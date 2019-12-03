Assan Hanil’e İŞKUR’dan teşekkür

Kocaeli Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “İşte Engel Yok” programı kapsamında Assan Hanil’e ödül takdim edildi. Bünyesinde ki farklı departmanlarda engelli bireylere iş alanı yarattığı için takdim edilen Çınar Plaketini Assan Hanil adına şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, Kocaeli Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet v eKocaeli İşkur İl Başkan Vekili Muhammet Açıkgöz’den aldı. Assan Hanil 2017 yılında da İŞKUR tarafından “En Fazla Engelli İstihdam Eden Şirket” ödülünü almıştı.