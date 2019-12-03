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Berat Kartal’ın vefası

Kocaelispor U-17 takımının başarılı futbolcusu Berat Kartal, hafta sonu Sakaryaspor ile oynanan maçta sağ ayak bileğine çok sert bir darbe almış ve sakatlanarak oyuna devam edememişti.
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Kocaelispor A takım antrenmanına davet edildiği için son derece mutlu ve heyecanlı olan Berat “Ayağım kopsa da antrenmana çıkmak istiyorum” dedi ve Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın da izin alarak ilk çalışmada yer aldı. Ayak bileğinde yüksek miktarda ödem olan Berat, Kulüp Masörü Ali Arslan ile görüştü ve durumunu anlattı. Arslan, bu şekilde antrenmana katılman sakıncalı dedi. Teknik adam Selahaddin Dinçel de genç futbolcu ile konuştuktan sonra Berat antrenmanı hafif tempolu düz koşu ile tamamladı.

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