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Mehmet Efe ve efsanelere saygısızlık tepki gördü!

Kocaelispor’da geçtiğimiz hafta içerisindeki anlamlı törenin yankıları sürüyor. Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ve yönetimi ile futbolcuların, anlamlı organizasyona katılmaması, Mehmet Sadık Efe ve efsanelere saygısızlık olarak nitelendirildi
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70 yılların sonu ile 80’li yılların lik yarısında efsaneleşen Kocaelispor’um kadrosundaki efsane isimler, Biz İzmitiz Platformu’nun organizasyonuyla, muhteşem bir gün yaşamış, merhum Mehmet Sadık Efe de anılmıştı. Kulüp yönetimleri tarafından yıllardır ihmal edilen efsane futbolcular Mahir Danabay, Kamuran Akşar, Kamil Öztezer, Veli Akbaş, Zeki Kaya, Mustafa Çapanoğlu, Senad İbriç, Zimonsen Mehmet, Orhan Görsen, Behiç, Bülent Gürbey, Ceyhun Giray, Kemal, İbrahim Yazıcıoğlu, Güvenç Kurtar ve diğer efsaneler, Kocaelispor başkanı ile yönetiminin aralarında olmayışı, takım kaptanlarının da yanlarında bulunmayışı nedeniyle hayli üzüldüler.

ÜZÜLMEZ YURT DIŞINDAYMIŞ… ÇELENK BİLE GÖNDERİLMEDİ…

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, sıranla davet edilmesine rağmen, anma gününde yurt dışında olması nedeniyle törene katılamadığı belirtilirken, diğer yöneticilerin katılmayışı da ‘manidar’ bulundu. İşin içine siyaset karıştığı iddiaları ayyuka çıkarken, ‘Siyaset-üstü Kocaelispor’ kavramının da içi boş olduğu bir kez daha görüldü. Organizasyonu tertip eden Hüseyin Erol, herkese davetiyelerin tek tek gönderildiğini belirtirken, konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini söyledi. Bu arada nisan ayında da, kulübün kuruluş yıldönümünde daha da görkemli bir tören yapılacağı, burada Kocaelispor yönetiminin nasıl bir tavır alacağı da merak konusu oldu.

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