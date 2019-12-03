Can Emre Yücel: Herkes sorumluluğunun farkında

Kocaelispor ile bir kez daha şampiyonluk yaşama hayali olan, Yeşil Siyahlı futbolcuların çok sevdiği ağabeyi Can Emre Yücel, sorularımızı yanıtladı. Deneyimli kaleci takım arkadaşlarına, kendisi ile ilgili düşüncelerinden ötürü teşekkür etti ve şu şekilde konuştu: Erok maçını kazandık. Kritik bir maçı aldığımızı düşünüyorum. Mutlu ve keyifliyiz. Bay olduğumuz haftada da iyi çalıştık. Önemli olan disiplini ve konsantrasyonu elden bırakmamak.

HEPİMİZ BİRİZ

Tüm takımın şampiyonluk duygusu en üst seviyede olduğu için böyle bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Erok maçından sonra Burak Süleyman ve Ercüment benim ile ilgili iyi cümleler sarf etmiş. İkisi de çok sevdiğimiz isimler. Teşekkür ediyorum. Takımda kimseyi birbirinden ayırt etmiyoruz. Hepimiz Kocaelispor’un başarısına kenetlendik ve takım içinde “Sen yenisin o eski” diye bir kavram yok. Hepimiz biriz.

FETHİYE’DE KUTLAYACAĞIZ

Aile olmak önemli. Galibiyetler gelince içerideki birliktelik daha da sağlam oluyor. Basınımız da içeride dışarıda bizimle birlikte Zorlu süreçlerden geçiyoruz, doğal olarak stresimiz var tabii ki.Hepimizin amacı Kocaelispor’un şampiyon olması.İnşallah bu gerçekleşecek ve şampiyonluğu Fethiye’de kutlayacağız. Bu güç ve potansiyel bizde fazlası ile var.