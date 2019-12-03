Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

Olay Kandıra’ya bağlı Akçabeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSU’ya kiralık olarak hizmet veren Sarılar firmasına ait kepçenin operatörü Ergin Özkaya (35) aniden fenalaştı. Mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesi sonrası Özkaya Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ergin Özkaya hayatını kaybetti. İzmit’te oturan, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.