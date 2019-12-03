Olay Kandıra’ya bağlı Akçabeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSU’ya kiralık olarak hizmet veren Sarılar firmasına ait kepçenin operatörü Ergin Özkaya (35) aniden fenalaştı. Mesai arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesi sonrası Özkaya Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ergin Özkaya hayatını kaybetti. İzmit’te oturan, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!
İSU’da kepçenin operatörü olarak görev yapan Ergin Özkaya aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz