İzmit Belediyesi'nin bu yılın son meclis oturumu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında toplandı.
Bugün 14:42 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:06 TSİ
İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti
İzmit Belediyesi'nin Aralık ayı meclis oturumu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında toplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz