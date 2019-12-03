İş yerinin çatısından düşen işçi toprağa verildi

Kartepe Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden Yıldız Sunta isimli fabrikanın çatısını temizlemek için önceki gün sabah saatlerinde çatıya çıkan taşeron firma işçisi Yunus Tamer (42) bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tamer kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tamer’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tamer’in cenazesi Gölcük Piyale Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.