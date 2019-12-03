Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:27 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:30 TSİ

AKP'liler engellileri unutmadı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Gençlik Kolları tarafından Yürüyüş Yoluna kurulan standı ziyaret etti. Ziyarette İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, göz bandı takarak engelli parkurunda yürüdü.
mask

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AKP İl Gençlik Kolları tarafından Yürüyüş Yolu üzerine stant ve engelli parkuru kuruldu. Stanttı ziyaret eden AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve partililer eşlik etti. Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Kahraman engelli vatandaşları daha iyi anlamak için kurulan engelli parkurunda göz bandı takarak yürürken, İl Başkanı Ellibeş ise yaptığı açıklamada “AK Parti Gençlik Kollarının bu güzel organizasyonlarından dolayı tebrik ediyorum. Burada bir farkındalık yaratılıyor. Yürüyüş Yolu güzergahını kullanan vatandaşlarımızın bir engelli birey gibi yaşamlarını sürdürebileceklerini görüyorlar.  Böylece engellileri daha iyi anlamaları sağlanıyor” dedi. 

"ENGELLER BEYİNDEDİR"

Stant ziyaretinde konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. Bizlerde bunun bilincinde olarak yaşadığımız coğrafyada tüm engelli bireylerimizin bizlerle beraber en iyi fiziki ortamları paylaşarak yaşamalarının altyapısını oluşturma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Engellilere sorduğunuzda hepsi ‘Bize acımayın’ diyorlar.  Onlar bizlerden eşit şartlarda yaşayabilmek için fiziki ve sosyal altyapıyı oluşturmamızı istiyorlar. Aynı zamanda onlar için tanınan imkanların bizler tarafından engellenmemesini bekliyorlar. Engeller beyindedir. Bu çerçevede 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 15:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli İYİ Partili 1000 kadın yola çıktı mask
Kocaeli İYİ Partili 1000 kadın yola çıktı
Gençtürk: Bu yarışta varım mask
Gençtürk: Bu yarışta varım
İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi mask
İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi
"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin" mask
"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin"
YRP Kandıra'da başkan Levent Gödek mask
YRP Kandıra'da başkan Levent Gödek
CHP Karamürsel’de mevcut başkan adaylığını açıklayacak mask
CHP Karamürsel’de mevcut başkan adaylığını açıklayacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL