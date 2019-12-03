AKP'liler engellileri unutmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AKP İl Gençlik Kolları tarafından Yürüyüş Yolu üzerine stant ve engelli parkuru kuruldu. Stanttı ziyaret eden AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve partililer eşlik etti. Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Kahraman engelli vatandaşları daha iyi anlamak için kurulan engelli parkurunda göz bandı takarak yürürken, İl Başkanı Ellibeş ise yaptığı açıklamada “AK Parti Gençlik Kollarının bu güzel organizasyonlarından dolayı tebrik ediyorum. Burada bir farkındalık yaratılıyor. Yürüyüş Yolu güzergahını kullanan vatandaşlarımızın bir engelli birey gibi yaşamlarını sürdürebileceklerini görüyorlar. Böylece engellileri daha iyi anlamaları sağlanıyor” dedi.

"ENGELLER BEYİNDEDİR"

Stant ziyaretinde konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. Bizlerde bunun bilincinde olarak yaşadığımız coğrafyada tüm engelli bireylerimizin bizlerle beraber en iyi fiziki ortamları paylaşarak yaşamalarının altyapısını oluşturma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Engellilere sorduğunuzda hepsi ‘Bize acımayın’ diyorlar. Onlar bizlerden eşit şartlarda yaşayabilmek için fiziki ve sosyal altyapıyı oluşturmamızı istiyorlar. Aynı zamanda onlar için tanınan imkanların bizler tarafından engellenmemesini bekliyorlar. Engeller beyindedir. Bu çerçevede 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu yaşamlar diliyorum” şeklinde konuştu.