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Ellibeş, dünya 2.'si Mehmet'i kutladı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T21 kategorisi erkeklerde 2.olan Mehmet Can Topal’ı evinde ziyaret ederek kutladı.
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T21 kategorisi erkeklerde 2. olarak hepimize gurur yaşatan Mehmet Can Topal’ı evinde ziyaret etti. Gölcük İhsaniye Mahallesi Başoğlu Caddesi’nde oturan TEK emeklisi Ferhat Topal ile eşi Evşen Hanım’ın iki çocuğundan biri olan Mehmet Can’ı başarısından dolayı kutladı.

"DESTEK OLAN HERKESİ KUTLUYORUM"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde azmin ve yardımlaşmanın herşeyin üstesinden gelebileceğine en iyi örneğin Mehmet Can olduğunu ifade eden Başkan Ellibeş, “Engellerin zihinlerinde ve uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyorum. Bu bilinci tüm topluma yaymak için hepimiz gayret göstermeliyiz. Mehmet Can gibi sporcularınızın başarıları bu çalışmalarımızda bizi daha da motive ediyor ve inancımızı yükseltiyor. Mehmet Can’ı ve başta ailesi olmak üzere O’na inanan ve destek olan herkesi kutluyorum” dedi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Mehmet Can, rakipleriyle mücadelesini anlattı. Bir ara Başkan Ellibeş’in yanağından makas alması ziyarete katılanları da gülümsetti. Ziyarette AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de hazır bulundu.

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