İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Turgutluspor, Mithat Yaşar’ın 34. dakikadaki golü 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibin beraberlik golü 70. dakikada Namık Çelik’ten geldi. Uzatma anlarında Kocaeli Birlikspor’da da forma giyen Onur Garip’in golü ile maç Turgutlu’nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle Turgutluspor puanını 26’ya çıkarırken haftayı üçüncü sırada tamamladı. Beşinci sıradaki Karşıyaka ise 24 puanda kaldı.
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Turgutlu uzatmada güldü! “1-2”
3. Lig 2. Grup’ta haftanın son maçı Play-Off hattında yer alan Karşıyaka ile Turgutluspor arasındaydı. Mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 kazanan Manisa temsilcisi Turgutluspor puanını 26’ya çıkardı ve lider Kocaelispor’u 5 puan geriden takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz