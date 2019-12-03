Turgutlu uzatmada güldü! “1-2”

İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Turgutluspor, Mithat Yaşar’ın 34. dakikadaki golü 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibin beraberlik golü 70. dakikada Namık Çelik’ten geldi. Uzatma anlarında Kocaeli Birlikspor’da da forma giyen Onur Garip’in golü ile maç Turgutlu’nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle Turgutluspor puanını 26’ya çıkarırken haftayı üçüncü sırada tamamladı. Beşinci sıradaki Karşıyaka ise 24 puanda kaldı.