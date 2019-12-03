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Süper Tayfun!..: 1-2

Süper Amatör Futbol Lig A Grubu’nda çekişme tüm hızıyla sürüyor. Haftanın maçında lider Diliskelesi ile grubun dişli takımlarından Tayfunspor, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda karşı karşıya geldi.
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Süper Amatör Futbol Lig A Grubu’nda çekişme tüm hızıyla sürüyor. Haftanın maçında lider Diliskelesi ile grubun dişli takımlarından Tayfunspor, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı kazanan Tayfunspor, rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırırken, kendisi de bir anda şampiyonluk potasına girdi.

BU GRUPTA HER ŞEY OLUR

A Grubu’nda lider Diliskelesi ile ikinci Çınarlı’nın 19’ar, üçüncü Arslanbey 17, dördüncü Tayfunspor 16, beşinci Damlar 14 ve altıncı İhsaniye’nin 13 puanı bulunuyor. Hafta sonu grupta yine bir birinden zorlu maçlar var. Arslanbey Gençlerbirliği, Play-Off’u zorlayan Başiskele Damlar’ı konuk edecek, Diliskelesi’ni deviren ikinci sıradaki Çınarlıspor’u ağırlayacak. Diliskelesi, Köseköy Ateş deplasmanında olacak, İhsaniyespor ise Bağdatspor’u ağırlayacak.

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