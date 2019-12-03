KEDFE, Erzurumlu öğretmenleri buluşturdu

Gerçekleştirdiği etkili organizasyonlarla ilimizin en aktif kuruşlarının başında gelen Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kocaeli’de yaşayan Erzurumlu öğretmenler için gece düzenleyen KEDFE, yaklaşık 400 öğretmeni Darıca’da buluşturdu. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görkemli geceye; Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Kocaeli Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin, KEDFE ikinci dönem başkanı Muhammet Şık, Prof.Dr.Bahattin Türetken ve Doç.Dr.Hikmet Çığlık katıldı.

YÖRESEL OYUNLAR VE TÜRKÜLERLE EĞLENDİLER

Erzurum’un meşhur bar oyunu, geceye aileleriyle birlikte katılan öğretmenlerin büyük beğenisini toplarken, gecenin ilerleyen saatlerinde şarkılar ve türkülerle eğlence tavan yaptı. Yoğun katılımın olduğu program sonunda öğretmenler için hazırlatılan çeşitli hediyeleri öğretmenlere takdim eden KEDFE Başkanı Tekin Dursun, örnek organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

BAŞKAN DURSUN: SİZLERE MİNNETTARIZ

KEDFE Başkanı Dursun yaptığı açıklamada, “Ömrünü gelecek nesillere adamış, ülkenin dört bir yanında fedakarca kutsal görevini yerine getiren tüm öğretmenlerin, ayrıca görevi başında şehit düşmüş öğretmenler ve vefat etmiş tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyorum. KEDFE olarak Kocaeli’de yaşayan Erzurumlu öğretmenlerimizin yaşamlarını huzurlu bir şekilde sürdürebilmeleri adına çalışacağız. Sizlerin Kocaeli’nin eğitimine katkı sunmanız, bizlerin göğsünü kabartıyor. KEDFE her daim sizin emrinizde ve yanınızda. Sizlerin haklarınızı her daim koruyacağız. Sizler memleketimize güzel evlatlar yetiştirme adına ulvi bir görev üstleniyorsunuz. Bu yüzden hepinize minnettarız. KEDFE, öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edecek” dedi.