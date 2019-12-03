Rüzgâr 2 yaşına girdi

Kentimizin bilinen müzisyenleri arasında yer alan Yıldırım Gömleksiz'in oğlu Rüzgâr 2. yaşına 'merhaba' dedi. Gömleksiz ailesi, çocukları için evlerinde özel bir doğum günü etkinliği düzenledi. Rüzgâr, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları anne ve babasının yardımı ile söndürürken; bu güzel ve özel günde hazır bulunanlar ' İyi ki doğdun Rüzgâr' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Gömleksiz ailesi bu güzel günde kendi yanlarında bulunan herkese teşekkür ettiklerini bildirdiler.