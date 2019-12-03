Türk edebiyatı, Gölcük’te buluşuyor

Gölcük; Türkiye’nin edebiyat alanındaki önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla, 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde, Türkiye’nin Servet-i Fünûn konusundaki tek, edebiyat alanındaki en önemli akademik sempozyumlardan biri olacak Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. Türk Dili Edebiyatı adına tarihe geçecek olan bu önemli sempozyum Gölcük Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

AKADEMİSYENLER GÖLCÜK’E GELECEK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in, “İlçemiz adına önemli bir hayali daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dediği ve büyük önem verdiği sempozyum kapsamında; Türkiye’nin edebiyat alanındaki önemli akademisyenleri Gölcük’e gelecekler. Edebiyat alanında Türkiye'nin önde gelen öğretim üyeleri olan, 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sempozyumda sunum yapmak üzere davetli olarak katılacaklar. Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve KKTC ülkelerinden gelecek akademisyenler de uluslararası sempozyumda yer alacak ve 8 oturumda, 37 ayrı sunumu iki gün içerisinde gerçekleştirecekler. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle çok sayıda akademisyen de sempozyumu izleyecekler.

265.SAYISININ TIPKI BASIMI

Sempozyum sonunda makalelerin tamamı hakemli olarak kitap halinde yayınlanarak, geleceğe Türk Edebiyatı ve Servet-i Fünûn alanında akademik belge de bırakılmış olacak. Ayrıca; 1896 yılında Teyfik Fikret’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu Servet-i Fünûn Dergisi’nin 256.sayısı bir tarafı Osmanlıca, bir tarafı Türkçe olarak tıpkıbasımı yapılarak katılımcılara dağıtılacak.

8 AYRI OTURUM YAPILACAK

Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn Sempozyumu, 20 Aralık Cuma, saat 10:00-11:15 Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda yapılacak açılış programıyla başlayacak, sonrasında Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda 5, Kongre Sarayı’nda ise 3 ayrı oturum gerçekleştirilecek. Açılış özel oturumunda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergâhı İnişler ve Yokuşlar" ve Servet-i Fünûn konulu sunum gerçekleştirecek. Türkiye’nin dört bir yanından edebiyat alanındaki önemli isimler de davetli olarak sempozyuma katılacaklar.

SEMPOZYUMA KATILACAK AKADEMİSYENLER VE YAZARLAR

Prof. Dr. M. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Alaattin Karaca (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ( İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Beyhan Kanter (Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. İhsan Safi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet Hilmi Uçan (Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Muhammet Gür (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Muharrem Dayanç (İ. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa Balcı (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Şaban Sağlık (FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yakup Çelik (İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu (Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Zeki Taştan (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ahmet Koçak( İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ali Kurt (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Gulnoz Sattarova Yunusovna (Edebiyat ve Folklor Bilimleri Akademisi/Özbekistan)

Doç. Dr. Halim Kara (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Konul Hacıyeva (İlimler Akademisi/Azerbeycan)

Doç. Dr. Mehmet Güneş (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Meqsud SELİM (Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi Öğretim Üyesi/Çin)

Doç. Dr. Turgay Anar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Yakup Yılmaz (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Yasin Beyaz (Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğretim Üyesi Bahtiyar Aslan (Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğretim Üyesi Birol Bulut (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğretim Üyesi Elmira Tölökova (Türkiye Manas Üniversitesi/Kırgızistan)

Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Aydın (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ KKTC)

Dr. Öğretim Üyesi Hanife Özer (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Mesut Koçak (FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dr. Öğretim Üyesi Muhittin Doğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Polatel ( Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dr. Şaban Bıyıklı (Araştırmacı)

H. İhsan Sönmez (Yazar)