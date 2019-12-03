Gölcük şehitlerini andı

“Gölcük Şehitlerini Anıyor” programı kapsamında Hakkâri Yüksekova'da 10 Kasım 2015’te bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan, ve 1 Aralık’ta tedavi gördüğü GATA Hastanesi’nde şehit olan Kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Yavaş, Hisareyn Mezarlığı'nda bulunan kabri başında, dualarla anıldı.

MESAİ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de anma programına katılırken, ailesi ve Şehit Mustafa Yavaş’ın mesai arkadaşı olan Özel Harekat Polisleri de anma programında yer aldı. Anma programında Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Mustafa Yavaş ve tüm şehitlerimiz için dualar yapıldı.

UFUK AKTUĞRALI KABRİ BAŞINDA ANILDI

Aynı gün “Gölcük Şehitlerini Anıyor” programı kapsamında Diyarbakır Silvan karayolunda, 30 Kasım 1989’da geçirdiği trafik kazası nedeniyle şehit olan Jandarma Er Ufuk Aktuğralı da, Değirmendere Mezarlığı'nda bulunan kabri başında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ve ailesinin katılımıyla dualarla anıldı.