Gülsuyu, Denizevler İlkokulu’nu ziyaret etti

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve Şube Müdürü Ozan Baş, ziyarette öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, öğrencilerle sohbet etti. Ercan Gülsuyu ve Şube Müdürü Ozan Baş, minik öğrenciler ile birlikte İstiklal Marşını söyledi.