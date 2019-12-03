Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve Şube Müdürü Ozan Baş, ziyarette öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, öğrencilerle sohbet etti. Ercan Gülsuyu ve Şube Müdürü Ozan Baş, minik öğrenciler ile birlikte İstiklal Marşını söyledi.
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Gülsuyu, Denizevler İlkokulu’nu ziyaret etti
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ozan Baş Gölcük Denizevler İlkokulu’nu ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz