Karamürsel’de Düş Küpü Oyun Merkezi hayırlı olsun

Karamürsel’de hizmete giren Düş Küpü Oyun Merkezi’nin açılış kurdelesini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve işletme sahibi İlker Can Bozkurt birlikte kesti. Açılışta konuşan Başkan İsmail Yıldırım, “Düş Küpü Oyun Merkezi’nin açılış törenini gerçekleştirdik. Çocuklarımızın eğitimine ve gelişimlerine katkı sağlayan böyle işletmeleri önemsiyoruz. İşletme sahibi İlker Can Bozkurt’a yeni işinde başarılar bol kazançlar diliyorum” dedi.

HAYAL KURMANIN KEYFİ

Düş Küpü Oyun Merkezi’nin işletmecisi İlker Can Bozkurt da amacımız; çocukların rahatlıkla vakit geçirebilecekleri, saatlik ya da ailelerin ihtiyaç duyduğu zamanlarında bırakabilecekleri bir ortam sağlamak olduğunu belirtti. Bozkurt, “Dünyanın en değerli varlıkları, temel yapı taşları çocuklarımız, etkinlik küplerimizde hayal kurmanın keyfini yaşarken, eğlenecek aktivitelerle, mesleki oyunlarla sosyalleşip hayatı keşfedecek, yaratıcılıklarını ortaya çıkararak kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar” dedi.

MESLEKLERİ TANIYORLAR

İşletme sahibi Bozkurt, “Düş Küpü Oyun Merkezi oyun parkurumuz ve 6 farklı meslek atölyesi 8 farklı meslek grubu ile 2-12 yaş arası çocuklarımız meslekleri tanıyorlar. Özel olarak hazırlanmış mekanımızda, çocuklarımız için özel kostümlerle yardımcı öğretmenlerimiz eşliğinde hayal dünyasını geliştirerek doyasıya eğlenecekler” açıklamasında bulundu. Açılışın artından konuklar Düş Küpü Oyun Merkezi’ni gezdi.