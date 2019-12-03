Gıdada denetim seferberliği

25 Kasım’da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetimde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimlerin 3.398’inde olumsuzluk tespit edildiğini belirterek, “419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık” dedi. Denetimlerin hız kesmeden süreceğini kaydeden Pakdemirli, “Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman ‘Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaktan çekinmesin. Bu bir vatandaşlık görevidir” dedi.