25 Kasım’da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetimde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimlerin 3.398’inde olumsuzluk tespit edildiğini belirterek, “419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık” dedi. Denetimlerin hız kesmeden süreceğini kaydeden Pakdemirli, “Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman ‘Alo 174 Gıda Hattı’nı aramaktan çekinmesin. Bu bir vatandaşlık görevidir” dedi.
Bugün 15:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:53 TSİ
Gıdada denetim seferberliği
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerinde 72 bin 783 işletme denetlendi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz