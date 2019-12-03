Başiskele Belediyesi gönüllere giriyor

Personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için bu tip toplantılar gerçekleştiren Başkan Özlü, mesai arkadaşlarıyla sohbet tadında bir toplantı gerçekleştirdi. Personelinin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan M. Yasin Özlü, ziyarette Başiskele Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayışla, halkın belediyeye güvenini artırarak güler yüzle vatandaşlara gönülden hizmete devam edileceğini vurguladı.

KENTİMİZE GÖNÜLDEN HİZMET

Toplantıda konuşan Başkan Özlü, “Mesai arkadaşlarımızın verimi ve motivasyonunu artırmak için büyük gayret içindeyiz. Bu ekibi ne kadar güçlü bir şekilde bir arada tutarsak, ekip ruhunu ne kadar güçlendirirsek başarımızı da o kadar artırırız. Bünyemizde yeni kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Birimi personelimizle de mavi yeşil Başiskele’miz daha huzurlu, daha mavi, daha yeşil olacak. Kentimize ve halkımıza görevden değil gönülden hizmet ederek çalışan tüm ekibimize kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.