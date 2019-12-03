Büyükakın STK’ları ağırladı

Nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarının çalışma mantığı artık başka bir yöne kayıyor” diyerek, “Kent üst kimliğimizin güçlenmesi için aidiyetin pekiştirilmesi gerekiyor. Sınırlarımızın ötesinde ve kent içinde bu anlayışla yapılacak çalışmalar aynı zamanda STK’larımıza da güç katacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri üreten STK’lar kente büyük değer katacaktır” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARI

Görüşmelerde Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuat Ayar, güçlü bir şekilde sosyo-kültürel faaliyetler yapmaya başladıklarını ifade ederken, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ise gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile kurulacak iş birliklerinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, iki ülke arasındaki belediyelerle yapılacak kardeş şehir uygulamalarıyla da çok önemli mesafelerinin alınacağını söyledi. Kocaeli Otel ve Turistik Tesis işletmesi Derneği Başkanı Sadettin Acar da, çalışmalar hakkında Büyükakın’a bilgi verdi.