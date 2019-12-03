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İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği

Bugün gerçekleşen İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisinde düğün ve nikah salonlarının 1 TL olmasıyla ilgili gerginlik yaşandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.  Nikah ve düğün salonlarının 1 TL olmasıyla ilgili söz alan AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, “Yüzde 10 oranında zam teklifiyle gelinmiştir, uygun olarak komisyonumuzdan geçmiştir. Gündemimizi meşgul eden düğün salonlarıyla ilgili konuyu 7’nci ayda meclisimize EYT ile ilgili ve asgari ücretle çalışan vatandaşlara düğün salonları ücretsiz olsun diye geldi. İnceledik, İzmit Belediyesi’nin hukuk işleri bize bu konunun ücretsiz olamayacağını, sadece şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarına ücretsiz olacağı konusunda ifade edilmiştir. Bizim 6  tane düğün salonumuz var. Dolphin, Alikahya, Ayazma, Necati Gencoğlu, Yenidoğan ve Kuruçeşme’de. Daha önce bizim dönemimizde 3 tane düğün salonu ücretsiz olarak halkımıza tahsis edilmiştir. Hiçbiriniz de gündemde çok duymamışsınızdır. Bu şov için değil halka hizmet için yapılan işlerdir” ifadelerinde bulundu.

“CUMHUR İTTİFAKININ ÖNERSİ İLE YAPILDI”

Komisyonumuza da bu konu geldiğinde 3 tanesi 100 lira olarak, diğeri de ücretsiz olarak gelmiştir. Biz hukuk işlerine ücretsiz yapalım mı dediğinizde olamaz dediler, sonra 1 TL olarak komisyonumuzdan geçmiştir. İşin aslı özeti budur. Ayrıca geçmiş dönemlerde tariflerin aynı geldiğini gördük. madem bu tarifelerinden herkesin düğün salonunu 1 TL yapıyoruz, diğer kurumlara da 1 TL olarak tahsis edilsin önergesinde bulunduk. Belli tartışmalara sebep oldu ama Cumhur İttifakı’nın önerisi ile birlikte oy birliğiyle onaylandı. Kültür Merkezleri’nin yapılmasına emeği olan bütün AK Partili belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“MECLİSİN ONAYINA GÖNDERDİK”

AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Bu konudaki teklif Temmuz ayı meclis toplantımızda sizin tarafınızdan EYT polemiği amaçlanarak gündeme getirilmiş idi. Aslında bu teklifiniz bile milletimize hizmet anlayışından çok, sürekli siyasi malzeme olarak kullandığınız EYT’lilere şirin gözükme çabasıydı. Cumhur İttifakı olarak, bizler bu teklifin meclise sunulmasını kabul etmeyerek, toplumun her kesimine ve hatta Devlet Okullarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızı da kapsayacak şekilde ücretin 1 TL olmasını AK Parti ve MHP olarak çoğunluğunu oluşturduğumuz komisyonda kabul ederek meclisin onayına gönderdik” dedi.

KURNAZ BAŞKAN POLEMİĞİ

Kurnaz Başkan ifadelerinin ardından tartışma yaşandı. Tutuş, “Birçok konuda olduğu gibi Cumhur ittifakının teklif edip, çalışarak meclise getirdiği bu konuda da, sizler hazıra konup yine şov peşinde koştunuz. İzmit’te her belediye başkanı arkasında bazı izler bırakmış ve bir isimle de anılır olmuştur. Siz bu hal ve hareketlerinize devam ettiğiniz sürece İzmit sizi (bunu inanarak söylüyorum) “Kurnaz Başkan” olarak anacaktır” sözlerinin ardından Hürriyet saygınlık çerçevesinde konuşmasını yaparsanız sevinirim. Birazdan benim söyleyeceklerim için utanırsınız. Biraz daha kendinize yakışır şekilde konuşursanız iyi olur” dedi. Mecliste saygılı konuşma polemiği yaşandı. Tutuş da bir hanımefendiye nasıl davranılacağını ben çok iyi biliyorum. Kurnaz demekte bir hakaret yok. Siz yaptığınızı nasıl tarif ediyorsunuz? dedi. “Türkiye’de her şey olursunuz rezil olmazsanız” sözünü hatırlatıyorum. Bu vesile ile size sormak istiyorum sayın başkan; şuan meclisimiz bu salon ücretlerini 2000 ya da 5000 TL yapma kararı alsa bunu nasıl durdurabilirsiniz? Buna ne gücünüz yeter ne de yetkiniz var. Yakın zamanda bu salonları da ben yaptım derseniz şaşırmayacağız artık.  Ve son söz, AK Parti ve MHP grupları olarak önce komisyona getirip, kararlı duruşumuzla komisyonda oybirliği ile kabulünü sağladığımız bu kararın kentimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Hürriyet ise, “Keşke yetki bende olsaydı da 6 ay geciktirmeden yapabilseydim. 17 yıldır elinizi kim tuttu” ifadelerinde bulundu.

Bugün 15:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Rambo - ya kardeşim on küsür bin liraya kiralanan düğün salonları bir tl olurmo adama gülerler kukla başkan fatmanın palavraları bunlar

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