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Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak

Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı, Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 18.30’da GOSB’da sahnelenecek
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Türk Tiyatrosu’nun büyük ustası Haldun Dormen'in, yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası‘nın uyarlamasını İpek Kadılar yaptı. Hakan Altıner’in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, kostüm tasarımı Türkan Kafadar, dekor tasarımı Gizem Gürsel – Sedef Kermen, ışık tasarımı Cengiz Özdemir‘e ait. Oyunda Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor.

KİBARLIK BUDALASI HAKKINDA

17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz’i baştan çıkarabilmek için her şeyi yapmak ve biricik kızını da mutlaka bir “soylu” ile evlendirmek.

Bugün 15:59 TSİ - Kültür-Sanat

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