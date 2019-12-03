Açıklama yapan Kandemir, “Gölcük’te ev satışlarında düşme, kiralarda artma var. Satışlardaki kredi faizlerinde düşüş olması insanlarda cazip hale gelmedi. Faizin daha da düşmesi isteniyor. Kiralarda artış gözlemlendi. Gölcük merkezde çok yer kalmadı. İlçe merkezinde iş yapmak isteyen firmalar yer bulmakta zorluk yaşıyor. Kurumsallar ilçeye girmek istiyor ama işyerleri çok yüksek istiyor ve yer bulamıyoruz. Gölcük bu yüzden geriye gidiyor. Ne yazık ki bu durum bizi üzüyor. Kentsel Dönüşüm Projesi de bu yüzden çok önemli. Şehrin hareketlilik kazanması şart” dedi.
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“Kurumsal firmalar yüksek kiralardan Gölcük’e giremiyor”
Gölcük Emlakçılar Derneği (GEMDER) Başkanı Necmi Kandemir, yaptığı açıklamada ilçede ev satışlarının düştüğünü, kiraların arttığını belirterek, ilçe için kentsel dönüşüm projesinin şart olduğunu vurguladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz