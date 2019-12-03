İzmit Belediyesi Meclisi’nde önerge bolluğu

İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

İŞARET DİLİ ÖNERİSİ

Gündem öncesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet belirli gün ve haftalarda açıklamalarda bulundu. Tüm engellilerin anlamlı gününü kutladıklarını belirten Hürriyet’e AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş “Meclislerde işaret dili tercümanı olsa güzel olur” dedi. Hürriyet de Soydabaş’ın teklifine destek verdi. Hürriyet ayrıca, “Üretici kadın kooperatifi kuracağız, kadınlarla birleştireceğiz, kadınlar ürettiklerini satarak aile ekonomilerine katkıda sağlayacaklar. Buradan bunun müjdesini vermek istiyorum. Tüm kooperatifçilik camiamızın 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

CEDİT YİNE GÜNDEME GELDİ

MHP’li meclis üyeleri Mehmet İlker Kazan ve Eşref Ayhan Arpacı ÜNİVER Sağlık Kurumu’nun hakkında verdiği önergede “Vatandaşın sağlık hizmeti alabilmesi için üniversite akademik personeline uylaşması güçlüğüdür. Sağlık kuruluşunun tekrardan açılabilirliğinin ilgili komisyonlarca tekrar açılmasını talep ediyoruz” dedi. Önerge komisyona havale edildi. AKP’li meclis üyeleri Vedat Yoldaş ve Şener İnce verdiği önergede, “Cedit kentsel dönüşümünde belirsizlik sebebiyle mağduriyet her geçen gün artmaktadır” ifadelerinde bulunuldu. Hürriyet konuyla ilgili olarak, “Bununla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Bakanlıktan 2 aydır cevap bekliyoruz, verdikleri sözleri tutmadı. Bizi geciktirme durumunda bulundu” dedi. Önerge komisyona havale edildi.

“ÇORBACI KONUSUNDA ŞİKAYETÇİ”

AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü, “Kuruçeşme’de yerinden kaldırılan çorba çeşmesi neden yerinden kaldırıldı yerine konulacak mı?” şeklindeki soru önergesine Hürriyet, “Oradaki trafiği ciddi sıkıntıya sokuyor. Önünde çorba almak için duran arabalar ciddi bir kazaya neden oluyordu, esnafın da şikayeti var. Biz yerini değiştirdik. Yerine konulmayacak, Büyükşehir’in de bu konuda kararı var. esnaflar da çorbacının önüne çorbacı konulması konusunda şikâyetçi” dedi.

“KAMU ZARARI NE KADAR OLMUŞTUR?”

MHP’li Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan, Engelli vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşılabilirliği için ne gibi çevre düzenlenmeleri yapılmıştır, yapılmadıysa neden yapılmamıştır” önergesine yazılı cevap verilmesine karar verildi. MHP meclis üyesi Mehmet İlker Kazan bir diğer önergesinde “Mülkiyeti belediyemize ait olan kiralık veya kiralanmayı bekleyen taşınmazlar hakkında verilen önergede kaç adet taşınmaz vardır, kaçı kiradadır ve kiraları ne zaman bitiyor, kaç tane boştur ve neden kiralamaya çıkmıyordur, kiralama ihalesi bitmiş yerlerde ödeme devam ediyor mu? Kamu zararı ne kadar oluştu?” şeklinde soru önergesini yazılı olarak cevaplandırılması talep edildi.

KAZI NEDEN YAPILDI?

MHP’li Meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan Kazı Nebihocalar köyünde yapılan kazı hakkında verdiği önergede, “Görevlendirme kim tarafından yapılmıştır? Kazı için kimler talep yapmıştır? Yetkililer neden ormanı katlederek kazı yapılmıştır? Kazı neden yapılmıştır? Araç neden sahipsiz bırakılmıştır? Kazı kaç gün sürmüş, hangi günlerde yapılmıştır? Orman İşletme Müdürlüğü’nden izin alınmış mıdır?” sorularını yöneltti. Önerge hakkında yazılı cevap verilmesi talep edildi.

“KONTROL MEKANİZMASI YOK”

Viyana gezisi hakkında konuşan Hürriyet, “Viyana gezimiz olumlu geçti. Çok güzel bir kütüphane gezdik. Bizim de 5 yıllık süre içerisinde kütüphane projemiz var. Ulaşım konusunda bir şey çok hoşuma gitti. Orada tek bir kağıt biletle otobüs durağında isterseniz tramvaya, isterseniz otobüse, isterseniz elektrikli otobüse. 1 kere basıyorsunuz. Kontrol mekanizması yok. Devlet vatandaşına, vatandaş da devletine güveniyor. Kimse birbirinin alanına da girmiyor. Sistem çok güzel işliyor. İnsanlar daha rahat, trafik de daha az. Orada güzel ilişkiler ve bağlantılar kurduk. İzmit ayağını planlamak konusunda düşüncelerimiz oluştu. En önemlisi iletişim kurma fırsatımız oldu” dedi.

2020 yılı Geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü maddesi, Zabıta personelinin Maktu mesai ücretleri tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve 1909 sayılı yazısı Ankara ili Çankaya İlçesi ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 1823 sayılı yazısı oy birliğiyle komisyona havale edilmesi kararı verildi.