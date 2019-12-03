Görme engelli Sonay’dan ilginç farkındalık eğitimi

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen engelli farkındalığı çalışması; Ayvalık Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Rahim Usta Anadolu Lisesi, 15 Eylül Ortaokulu, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necmi Komili İlk-Ortaokulu’ndaki öğrencilerle gerçekleştirildi. Kocaeli’den gelen ve her iki gözü de görmeyen Sonay Sevinç’in bir görme engelli olarak güncel hayatta yaşadığı zorlukları Balair alfabesi, kendi geliştirdiği teknikler ve teknolojinin de katkılarıyla nasıl kolaylaştırdığını anlattığı anlamlı eğitim çalışmasında, görme engelli gazeteci Namık Tuncel ise öğrencilere günlük hayatlarında kolaylıkla yapabildikleri eylemleri gözleri kalın bir bantla kapalı bir halde yaptırmaya çalıştı.

GÖZLERİ BAĞLI MEYVE SOYDULAR

Gözleri kapalı halde sebze ve meyve soymaya çalışan öğrenciler, aynı şekilde ellerindeki bir beyaz bastonla okulun koridorların yürümeye ve merdivenleri çıkıp-inmeye çalıştılar. Oldukça zorlandıkları gözlenen öğrenciler, görme engellilerin güncel hayatlarında yaşadıkları zorlukları gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmasıyla algılamaya çalışırken, engellilerin tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sevinçlerini içlerinde hissetmelerinin de ne demek olduğunu anladılar.