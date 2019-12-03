Hürriyet: Biraz EYT, vatandaş ne der korkusudan çıktı bu karar

İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

“ŞOV İÇİN DEĞİL HALKA HİZMET”

Nikah ve düğün salonlarının 1 TL olmasıyla ilgili söz alan AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, “Yüzde 10 oranında zam teklifiyle gelinmiştir, uygun olarak komisyonumuzdan geçmiştir. Gündemimizi meşgul eden düğün salonlarıyla ilgili konuyu 7’nci ayda meclisimize EYT ile ilgili ve asgari ücretle çalışan vatandaşlara düğün salonları ücretsiz olsun diye geldi. İnceledik, İzmit Belediyesi’nin hukuk işleri bize bu konunun ücretsiz olamayacağını, sadece şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarına ücretsiz olacağı konusunda ifade edilmiştir. Bizim 6 tane düğün salonumuz var. Dolphin, Alikahya, Ayazma, Necati Gencoğlu, Yenidoğan ve Kuruçeşme’de. Daha önce bizim dönemimizde 3 tane düğün salonu ücretsiz olarak halkımıza tahsis edilmiştir. Hiçbiriniz de gündemde çok duymamışsınızdır. Bu şov için değil halka hizmet için yapılan işlerdir” ifadelerinde bulundu.

“CUMHUR İTTİFAKININ ÖNERSİ İLE YAPILDI”

Komisyonumuza da bu konu geldiğinde 3 tanesi 100 lira olarak, diğeri de ücretsiz olarak gelmiştir. Biz hukuk işlerine ücretsiz yapalım mı dediğinizde olamaz dediler, sonra 1 TL olarak komisyonumuzdan geçmiştir. İşin aslı özeti budur. Ayrıca geçmiş dönemlerde tariflerin aynı geldiğini gördük. madem bu tarifelerinden herkesin düğün salonunu 1 TL yapıyoruz, diğer kurumlara da 1 TL olarak tahsis edilsin önergesinde bulunduk. Belli tartışmalara sebep oldu ama Cumhur İttifakı’nın önerisi ile birlikte oy birliğiyle onaylandı. Kültür Merkezleri’nin yapılmasına emeği olan bütün AK Partili belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“MECLİSİN ONAYINA GÖNDERDİK”

AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Bu konudaki teklif Temmuz ayı meclis toplantımızda sizin tarafınızdan EYT polemiği amaçlanarak gündeme getirilmiş idi. Aslında bu teklifiniz bile milletimize hizmet anlayışından çok, sürekli siyasi malzeme olarak kullandığınız EYT’lilere şirin gözükme çabasıydı. Cumhur İttifakı olarak, bizler bu teklifin meclise sunulmasını kabul etmeyerek, toplumun her kesimine ve hatta Devlet Okullarımızı ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızı da kapsayacak şekilde ücretin 1 TL olmasını AK Parti ve MHP olarak çoğunluğunu oluşturduğumuz komisyonda kabul ederek meclisin onayına gönderdik” dedi.

KURNAZ BAŞKAN POLEMİĞİ

Kurnaz Başkan ifadelerinin ardından tartışma yaşandı. Tutuş, “Birçok konuda olduğu gibi Cumhur ittifakının teklif edip, çalışarak meclise getirdiği bu konuda da, sizler hazıra konup yine şov peşinde koştunuz. İzmit’te her belediye başkanı arkasında bazı izler bırakmış ve bir isimle de anılır olmuştur. Siz bu hal ve hareketlerinize devam ettiğiniz sürece İzmit sizi (bunu inanarak söylüyorum) “Kurnaz Başkan” olarak anacaktır” sözlerinin ardından Hürriyet saygınlık çerçevesinde konuşmasını yaparsanız sevinirim. Birazdan benim söyleyeceklerim için utanırsınız. Biraz daha kendinize yakışır şekilde konuşursanız iyi olur” dedi. Mecliste saygılı konuşma polemiği yaşandı. Tutuş da bir hanımefendiye nasıl davranılacağını ben çok iyi biliyorum. Kurnaz demekte bir hakaret yok. Siz yaptığınızı nasıl tarif ediyorsunuz? dedi. “Türkiye’de her şey olursunuz rezil olmazsanız” sözünü hatırlatıyorum. Bu vesile ile size sormak istiyorum sayın başkan; şuan meclisimiz bu salon ücretlerini 2000 ya da 5000 TL yapma kararı alsa bunu nasıl durdurabilirsiniz? Buna ne gücünüz yeter ne de yetkiniz var. Yakın zamanda bu salonları da ben yaptım derseniz şaşırmayacağız artık. Ve son söz, AK Parti ve MHP grupları olarak önce komisyona getirip, kararlı duruşumuzla komisyonda oybirliği ile kabulünü sağladığımız bu kararın kentimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“HEPİMİZ GÖL SUYU İÇİYORUZ”

Hürriyet ise, “Keşke yetki bende olsaydı da 6 ay geciktirmeden yapabilseydim. 17 yıldır elinizi kim tuttu” ifadelerinde bulundu. CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özvural, “Kazanan halktır. Komisyona kim getirdiyse, kim uğraştıysa teşekkür etmek borçtur. Kamusal hizmetle ilgili rant ve talan üzerine olan siyaset anlayışından Türkiye doğru bir yere gidiyor. Maalesef halkın bir bıkkınlık noktasına getirildi. Kocaeli’nin 12 tane daha belediyesi var. 12 tane belediyede 1 TL olmasını oylayalım, biz kabul ederiz. Vatandaşın cebine 500 liralık bir katkı koyabiliyorsak bu herkesin katma değeridir. Kamusal hizmet anlamında yapılacak herhangi bir şey vatandaşın yararına olacaksa bu olması gerekiyordur. Kuzey ormanları görülmüyor mu? İşin resmini, bütününü kaybetmeyin. Şu anda hepimiz göl suyu içiyoruz. Bu gölü besleyen, kaynakların üzerinde ormanlarda talan, rant devam ediyor” dedi.

“ÜSLUBUNUZA DİKKAT EDİN”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “Kim taşın üstüne taş koyuyorsa teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde canlı yayın açarak başladı. İcraat yapmıyorsunuz ki eleştirelim. 11 milyon ağaç dikilirken ortada yoktunuz. 11 ağaç kesilirken tencere tava sokaklara koştunuz” dedi. AKP Meclis Üyesi Şener İnce, “Siz beceriksizler lafını kullanmıştınız. Siz de bu konuda lütfen üslubunuza dikkat edin. Yolsuzluklar var dediniz çikolatalı gofret çıktı. Mehteran takımımız vardı” dedi Hürriyet mehter takımı hakkında tepki göstererek,” İzmit Belediyesi’nin hiçbir zaman mehteran takımı olmamış. Dışarıdan birileri tutulmuş. 1 milyon TL harcanmış. 823 bin TL para harcanmış. Hepsi kayıtlı” dedi. Konuşmasına devam eden İnce, “TÜGVA’yı şimdi kapatıyorum dediniz gitmediniz. Meclis başkan vekilimizi salondan atmakla bile tehdit ettiniz bir öğrenci size mesaj atıyor. Ekonomik şartlarım mümkün değil diyor. Verdiğiniz cevap, ‘Bizden önceki yönetimin kötü idaresinden dolayı ekonomik durumundan dolayı sıkıntıdayız, o yüzden burs veremiyoruz.’ Üslup bu mu? CHP anayasa mahkemesine giderek belediyelerin burs vermesini engelledi diyecektiniz” dedi. Hürriyet ise belediyelerin burs verdiğini belirtti.

“17 YILDIR KİMSE ELİNİZİ TUTMADI”

En son söz alan Hürriyet, “ Ne yazık ki AK Parti grubu kendine pay biçmek adına açıkalam yaptı, MHP grubuna bile teşekkür etmemişti .Millet İttifakı olarak önerdiğimiz bu teklife günlerce uğraş veren bütün parti gruplarındaki meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sözümü bitirmemi ya da konuşmamı bekleseydiniz duyacaktınız. Teşekkür etme erdemliliğini göstermediniz. Hep birlikte çalıştık demek güzel bir şey olurdu ama ne yazık ki bunu diyemedik. Yeni evlenen çiftlerimiz büyük bir maddi yükün altına giriyor. Biz de bir yük yüklemeyelim dedik. Kent genelinde bu uygulamayı başlatan ve yapan tek belediyeyiz. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur. Bir kişi bile bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun. Ama şunu da gözardı edemezsiniz; 17 senedir kimse elinizi tutmadı. Bir sürü kültür merkezleri var. büyükşehir de dahil olmak üzere inşallah bu işin siyasi rantı kime yarıyorsa yarasın, inşallah örnek olur ve Kocaeli geneline yayılır. Sezon bitti, keşke ilk teklifi getirdiğimizde evet deseydiniz. Yaklaşık 4-5 ay gecikti. Şu da bir gerçek ki herhalde biraz EYT, vatandaş ne der korkusudan çıktı bu karar. İyi de oldu. Biz Millet İttifakı olarak sunmasaydık siz 17 yıldır yönetiyordunuz yapmayacaktınız. Bu bir halk yararıdır, İzmit yararınadır. Sizin ihalelerle ciddi paralara verdiğiniz tuvaletleri biz ücretsiz yapacağız” dedi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.