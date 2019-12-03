Cedit yine meclis gündeminde

İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

“MAĞDURİYETİN EZİYETE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAR”

AKP’li Meclis Üyesi Vedat Yoldaş yaptığı konuşmada Cedit Mahallesi’nden bahsetti. Yoldaş, “Her ne kadar bir partinin mensubu olup İzmit halkına hizmet etmeye çalışıyorsak her şeyin en başında cedit mahallesi kentleşmesi gelir. Bildiğiniz üzere İzmit ilçemizin büyük bir bölümü tepelerden oluşmaktadır. Ambulans ve ilk yardım hizmetlerinin getirilmesinde zorluklar yaşandığı ve güvenli çalışmalar adına dönemin belediye başkanı tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bildiğiniz gibi bir belediye başkanı için en zoru kentsel dönüşümdür. Deprem bölgesinde bulunan ülkemizde 1999’da olan depremi bir daha yaşamamız adına insan odaklı bölgeler oluşturulmalıdır. Rotası üzerinde limana yanaşmaya çalışılan cedit kentsel dönüşümü bekletmek hiçbir kimseye bir şey kazandıramayacağı gibi bölgedeki mağduriyetin eziyete dönüşmesini sağlar.” İfadelerini kullandı

“NEVZAT BEY’E Mİ GÜVENMİYORDUN?”

İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardaş, “Cedit Mahallesini riskli alan ilan ederek elimizdeki tüm hakları aldılar. O dönem Nevzat Bey geldiğinde kendisine “Burayı 10 dönümlük adalara çevirin, vatandaş da kendisi anlaşsın ve yapsın” demiştim. Böyle bir yol tercih ettiler, gelinen nokta da bu. Geçtiğimiz bahar ayında mahalle yıkılacak diye bekliyorduk. Bu sözü bize Nevzat Bey verdi. Bütçeye 1 kuruş konmamış. Şurada bu kamulaştırmaları neden kestiniz dedi. Nevzat Bey ödememiş ki bizden ödenmemiz bekliyor. 2020 bütçesinde İzmit Belediyesi’ni bunun altından kalkacak gibi görünmüyor. Fatma Hanım Cedit Mahallesi’nin haklarını da Büyükşehre yedirmeyecek kadar akıllı bir kadın. Vedat Bey imzalamadım diyor. Nevzat Bey’e mi güvenmiyordun” dedi.

“KENDİNİ ATEŞE ATMADIN”

Vedat Yoldaş ise “Babamın verasetiyle uğraşıyordum, vakit bulamadım.” Dedi. Kardaş, “Nevzat Bey’in yapamayacağını biliyordun. Bizi ateşe attın kendini atmadın” ifadelerinde bulundu. Yoldaş, “Büyükşehir blediye başkanımız projeyi üstlenebileceğini söyledim. Fatma Başkan yapamayacağım derse ona göre konuşuyorum. Nevzat bey neden ödememiş?” dedi. Yoldaş ise, “Nevzat Bey başında olsaydın bugün bu proje bu durumda olmazdı. Başında yapılan hata kentsel dönüşüm ofisinin kapanması oldu” dedi. Kardaş tekrar söz olarak, “Biz şu anda Cedit Mahallesi’nde bir tane vatandaşımıza Fatma Hanım ben sana geldim imza verdim benim paramı neden verdin diyemiyor çünkü biz kimsenin karşısına öyle çıkmadık. Nevzat Bey 1 kuruş ödememiş” şeklinde konuştu.