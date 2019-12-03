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İzmit Belediyesi’nde ilk! Hürriyet sesini kapattı

İzmit Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde İzmit Bselediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İmamoğlu’nun açılışta çekildiği fotoğraf üzerine konuşma yaptı. AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü’nün“Burası İstanbul mu” şeklinde müdahalesi sonrası Hürriyet sesini kapattı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.  Cedit Mahallesi konusu tekrar gündeme geldi.

“BELEDİYEYE YÜKÜ 50 MİLYON TL”

Hürriyet, Cedit Mahallesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Cedit hepimiz için önemli. Projeyi gönlümüz el vermese de, kötü bulsak da devam etmek zorundayız dedik. En büyük ihanet ne yazık ki oranın riskli alan ilan edilmesi. 4 buçuk yıl Vedat Bey kendi söyledi sürüyor. Vadi İzmit’e güvenilmiş ki o da gecikmiş. Yeter ki Cedit’i çözelim diye onu hızlandırdık. Üç kere bakanlığa gittik, ‘Ya bizim ayrımcılığımız yok seve seve hallederiz’ dedi ancak defalarca aramamıza rağmen dönüş yapılmadı. Ofis, biz geldiğimizde kapalıydı. Seçimden önce görüşmeler sonlandırılsın diye bakanlık talimat vermiş. Kasada para bırakmadığınız için görüşmelere devam etsek de vatandaşa bir şey söyleyemiyoruz. Belediyeye yükü 50 milyon TL. Biz ilk etapta nakit para bulabilmek adına 3-4 aydır çalmadığımız kapı kalmadı. Her zamanki gibi ayrımcı bir siyasete tabi tutuluyordu” dedi.

SESİNİ KAPATTI

Hürriyet İmamoğlu’nun Çekmeköy Sancaktepe Metro Hattı açılışı fotoğrafını göstererek, “AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı’nı yanına almış. Belediye başkanı da güle güle açılış yapıyor. Tevfik Göksu’yu ilk İmamoğlu ziyaret etmiştir. Bu siyasette oldukça güzel bir durumdur” dedi. Hayrettin Ünlü’nün “Burası İstanbul mu” şeklinde müdahalesi sonrası Hürriyet sesini kapattı.

Bugün 16:48 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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