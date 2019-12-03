Alınan bilgiye göre Hasanaeyn Köyünde ikamet eden Yaşar Yıldız idaresindeki odun yüklü traktörün frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Devrilen traktördeki odunların altında kalan Yıldız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jamdarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldız'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Odun yüklü traktör devrildi!
Gölcük Hasaneyn Köyünde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz