Odun yüklü traktör devrildi!

Alınan bilgiye göre Hasanaeyn Köyünde ikamet eden Yaşar Yıldız idaresindeki odun yüklü traktörün frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Devrilen traktördeki odunların altında kalan Yıldız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jamdarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldız'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.