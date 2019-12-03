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Halk ekmek 2 günde 7 bin 500 ekmek sattı

Kocaeli’de bütün hazırlıkları tamamlanan Halk Ekmek projesi, İzmit’te belirlenen satış noktalarında 200 gramı 1 TL’den satışa sunulmaya başlandı. İlk günden İzmit’te 3 bin adet, ikinci gününde ise 4 bin 500 adet ekmek satıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Halk Ekmek Projesi protokolünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından imzalamasının ardından bütün hazırlıkları tamamlanarak hayata geçirilen Halk Ekmek projesi 2 Aralık Pazartesi günü resmen satışa başladı. Halk Ekmek ilk günden İzmit’te açılan 8 ayrı satış noktasında 3 bin adet ekmek sattı. Konuyla ilgili konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, vatandaşların ilk günden Halk Ekmeğe ilgi gösterdiğini belirterek, “Halk Ekmek uygulaması Pazartesi günü itibariyle pilot ilçe olan İzmit’te satışa başladı. İlk günden vatandaşların ilgisi güzeldi” dedi.

EKMEĞİNİ ALMAYA BEZ TORBAYLA GEL

İlk günden 8 büfede satışına başlanan halk ekmeğin önümüzdeki günlerde daha da rayına oturacağını belirten Sarı, “İlk gün 8 büfede satışa başlanıldı. Diğer büfeler de Cumartesi gününe kadar tamamlanarak satışa başlanacak. İlk günden İzmit’te açılan 8 büfede toplam 3 bin adet ekmek satıldı. Salı günü ise bu rakam 4 bin 500’e kadar çıktı. Talebe göre ekmek vermeye devam edeceğiz. Diğer büfelerin açılması ve vatandaşların halk ekmeğe alışması ile sistem daha iyi oturacaktır” dedi. Bez poşet uygulaması hakkında konuşan Sarı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile büfelere 100 bin adet bez torba gönderildi. Vatandaşlar ekmek almaya artık bu bez torbalarla gelirlerse doğa ve çevre sağlığı açısından da olumlu adım atmış olacaklardır. İfadelerine yer verdi. 

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Muhabir Nuri Akçaharman

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