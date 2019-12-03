Kore gazilerine başkonsolosluktan teşekkür plaketi

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Wellborn Luxury Hotel'de ilimiz ve Sakarya Kore Gazilerine teşekkür etkinliği düzenledi. Düzenlenen programa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardimcisi Hüseyin Cantez, gaziler, aileleri ve yakınları katılım sağladı. Programda Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’ne 1 adet televizyon ve 3 adet elektrikli sandalye, Sakarya Muharip Gaziler Derneği’ne ise 2 adet elektrikli sandalye bağışı yapıldı. Programda Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Cantez kürsüye gelerek programı düzenleyen başkonsolosa teşekkürlerini iletti.

HAYATINI BİZİM İÇİN FEDA ETTİ

Programda konuşan Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang Kore Savaşı'nın tarihinden bahsederek, “Uzak diyar olan Kore'ye giden Türk ordusu savaşta büyük özveri gösterdi. Türk askeri Kore'nin barışı için herkesten daha fazla savaşarak hayatını bizim için feda etmiştir. Bu fedakarlık Kore'nin hızla dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmesine yardımcı oldu. O süreçten sonra Türkiye ve Kore arasında hep iyi ilişkiler oldu. Turizm ve ticaret alanında işbirliklerimizin her zaman süreceğine inanıyorum. Buradan tekrar tüm gazilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DOSTLUK BAĞINA KATKI SUNACAKTIR

Ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “ Bu dostluk tarihten geliyor ve biz de Kocaeli olarak destek vermekten mutluyuz. Dedelerimiz korkusuzda birlikte savaştı. Kore halkıyla o günden bugüne gelen kopmaz bir bağımız var. Mesafemiz uzak olsa da gönüllerimiz bir aradadır. Ekonomi ticaret sanayi ve turizm alanında oluşturduğumuz birliktelikten mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz. İlimizde de 2 Koreli firma var. Bu birliktelikle dostluk bağına katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

FARKLI BOYUTLARDA DEVAM EDİYOR

Son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Burada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Tarihsel süreçte Türkiye Kore ilişkileri önemli yer tutuyor. O dönemde dünyanın farklı yerlerinden Kore'ye gitmeleri ve Türkiye'nin de içerisinde olması çok anlamlıdır. O gün başlayan dostluklar bugünde farklı boyutlarda devam etmektedir. Bu birlikteliği ortaya koymak adına böyle bir vefa örneği gösteren sayın konsolosu muz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şuanda ilimizde 43 Kore gazisi bulunuyor” dedi.

HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK

“Tabi bunlar arasından rahatsız olanlar aramızda olamayanlar var” diyen Aksoy, “Gazilerimizin ortaya koyduğu tavır hepimiz için güzel bir örnek. Bu birlikteliğimiz her alanda gelişmesi sağlanıyor. Ticari anlamda Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de yatırımları var. Bu anlamda hem ticari hem turistik açıdan ilişkilerin daha iyi olması için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.