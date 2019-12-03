Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:18 TSİ- Gündem G: Bugün 17:22 TSİ

MMO’dan Sakarya’da yanan araç için önemli LPG uyarısı!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, 2 Aralık’ta Sakarya’da seyir halinde giden aracın yanma nedenine dikkat çekti.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, 2 Aralık’ta Sakarya’da seyir halinde olan 54 HT 906 plakalı LPG’li aracın yanması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu Sekreteri Elma açıklamasında ; “02 Aralık 2019 tarihinde Sakarya ili Karasu ilçesi Yalı mahallesinde seyir halinde olan 54 HT 906 plakalı LPG’li aracın yanması nedeniyle Makina Mühendisleri Odası olarak kamuoyunu aydınlatmaya ve uyarmaya devam ediyoruz. LPG’li araçların sızdırmazlık raporu alma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte  LPG’li araç yangınları ve can kayıplarında artışlar görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“FACİALARA YOL AÇAN BİR KARAR”

LPG’li araçların gaz sızdırma raporu alma zorunluğunun kaldırılmasına tepki gösteren Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma açıklamasında; “Sakarya’da seyir halinde olan 54 HT 906 plakalı LPG’li aracın yanması nedeniyle, Makine Mühendisleri Odası olarak toplumun can ve mal güvenliği açısından olası vahim olayları önlemek için LPG`li araç dönüşüm ve kontrolleriyle ilgili dikkat edilmesi önemli olan uyarıları kamuoyuna dile getirmek istedik. Oda merkezimiz ve diğer MMO Şubeleri tarafından defalarca yapılan açıklamalarla LPG`li araçlardan "Gaz Sızdırmazlık Raporu" istenmemesinin, facialara yol açacak bir karar olduğunu söylemiştik ve bu açıklamalarımız medyada defalarca yayınlanmıştı. Fakat gelinen noktada kamuoyuna yansıyan ve çoğu kez de ölümle sonuçlanan kazalar dahi söz konusu uygulamadan sorumluları geri adım atmaya yöneltmemiştir” dedi.

“ODAMIZIN DENETİM YETKİSİ DE ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

Yapılan değişiklikle Makine Mühendisleri Odası’nın da denetim yetkisinin kaldırıldığını ifade eden Elma; “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19.12.2011 tarihli Genelgesi ile araç muayene istasyonlarında (LPG ve CNG takılı araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait "Gaz Sızdırmazlık Raporu") aranması zorunluluğu kaldırılmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını "ağır kusur"dan "hafif kusur"a dönüştürülmüştü. Bu durum LPG`li araç kullanıcılarının "keyfiyetine" yol açmış ve 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Yalnızca Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemiz etkinlik alanında bulunan Sızdırmazlık İstasyonlarımızca 2011 yılında 103481 araca Sızdırmazlık Kontrol Raporu düzenlenirken bu sayı 2013 yılı sonunda 30700`e kadar gerilemiştir.24 Haziran 2017 tarihindeki yönetmelik değişikliği ile LPG/CNG li araçlarda sızdırmazlık kontrolü ve sızdırmazlık raporu alınması şartı tamamen kaldırıldı ve tamamen denetimsiz hale getirildi.Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle odamızın denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılarakdenetim ve kontrol işlemi, sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz olarak faaliyet yürüten  firmaların inisiyatifine bırakıldı. Bu uygulamanın devamı halinde ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak; sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

“BU YANLIŞTAN ACİL DÖNÜLMELİ”

Yönetim Kurulu Sekreteri Elma sözlerini; “5 milyona yakın LPG`li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan Periyodik Kontrollere esas LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu zorunluluğunun  kaldırılmasının bugün yarattığı sonuç; kamu can ve mal güvenliği açısından 2000–2005 yılları arasına benzer bir tabloyu tekrar akıllara getirmektedir.Araçların LPG`ye Dönüşümü ve ilgili piyasanın denetiminde ulaşılan düzey ve disiplinin bozulmasıyla bugün karşı karşıya kaldığımız durum tehlikenin en büyük işareti sayılmalı, derhal uygulama gözden geçirilmeli, geri dönülmelidir.Bu nedenle zaman kaybetmeden bir an önce; “Araçlarda LPG dönüşümü yapan firmalar, piyasanın gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenmeli. Yetkili olmayan firmaların faaliyet göstermesi engellenmelidir.Yetki alacak olan firmalar MMO tarafından tescil edilerek bünyesinde uzman makine mühendisi istihdamı sağlanmalıdır.LPG dönüşümü yapılmış olan araçların montaj kontrolleri Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılmalıdır.LPG’li araçların periyodik araç muayeneleri öncesinde ve tamirat-tadilat vb. gibi işlemler sonrasında MMO Sızdırmazlık birimlerinde kontrolü sağlanarak LPG sızdırmazlık raporu düzenlenmelidir” şeklinde tamamladı.

Bugün 17:18 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti mask
İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti
AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik mask
AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik
Meteoroloji uyardı: Yağmur geri geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Yağmur geri geliyor!
Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür! mask
Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür!
CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor? mask
CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor?
MSB: 2 asker şehit oldu mask
MSB: 2 asker şehit oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL