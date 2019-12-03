MMO’dan Sakarya’da yanan araç için önemli LPG uyarısı!

MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, 2 Aralık’ta Sakarya’da seyir halinde olan 54 HT 906 plakalı LPG’li aracın yanması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu Sekreteri Elma açıklamasında ; “02 Aralık 2019 tarihinde Sakarya ili Karasu ilçesi Yalı mahallesinde seyir halinde olan 54 HT 906 plakalı LPG’li aracın yanması nedeniyle Makina Mühendisleri Odası olarak kamuoyunu aydınlatmaya ve uyarmaya devam ediyoruz. LPG’li araçların sızdırmazlık raporu alma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte LPG’li araç yangınları ve can kayıplarında artışlar görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“FACİALARA YOL AÇAN BİR KARAR”

LPG’li araçların gaz sızdırma raporu alma zorunluğunun kaldırılmasına tepki gösteren Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma açıklamasında; “Sakarya’da seyir halinde olan 54 HT 906 plakalı LPG’li aracın yanması nedeniyle, Makine Mühendisleri Odası olarak toplumun can ve mal güvenliği açısından olası vahim olayları önlemek için LPG`li araç dönüşüm ve kontrolleriyle ilgili dikkat edilmesi önemli olan uyarıları kamuoyuna dile getirmek istedik. Oda merkezimiz ve diğer MMO Şubeleri tarafından defalarca yapılan açıklamalarla LPG`li araçlardan "Gaz Sızdırmazlık Raporu" istenmemesinin, facialara yol açacak bir karar olduğunu söylemiştik ve bu açıklamalarımız medyada defalarca yayınlanmıştı. Fakat gelinen noktada kamuoyuna yansıyan ve çoğu kez de ölümle sonuçlanan kazalar dahi söz konusu uygulamadan sorumluları geri adım atmaya yöneltmemiştir” dedi.

“ODAMIZIN DENETİM YETKİSİ DE ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

Yapılan değişiklikle Makine Mühendisleri Odası’nın da denetim yetkisinin kaldırıldığını ifade eden Elma; “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19.12.2011 tarihli Genelgesi ile araç muayene istasyonlarında (LPG ve CNG takılı araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait "Gaz Sızdırmazlık Raporu") aranması zorunluluğu kaldırılmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını "ağır kusur"dan "hafif kusur"a dönüştürülmüştü. Bu durum LPG`li araç kullanıcılarının "keyfiyetine" yol açmış ve 2012 yılı Ocak ayı başından itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Yalnızca Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemiz etkinlik alanında bulunan Sızdırmazlık İstasyonlarımızca 2011 yılında 103481 araca Sızdırmazlık Kontrol Raporu düzenlenirken bu sayı 2013 yılı sonunda 30700`e kadar gerilemiştir.24 Haziran 2017 tarihindeki yönetmelik değişikliği ile LPG/CNG li araçlarda sızdırmazlık kontrolü ve sızdırmazlık raporu alınması şartı tamamen kaldırıldı ve tamamen denetimsiz hale getirildi.Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle odamızın denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılarakdenetim ve kontrol işlemi, sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz olarak faaliyet yürüten firmaların inisiyatifine bırakıldı. Bu uygulamanın devamı halinde ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak; sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

“BU YANLIŞTAN ACİL DÖNÜLMELİ”

Yönetim Kurulu Sekreteri Elma sözlerini; “5 milyona yakın LPG`li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan Periyodik Kontrollere esas LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu zorunluluğunun kaldırılmasının bugün yarattığı sonuç; kamu can ve mal güvenliği açısından 2000–2005 yılları arasına benzer bir tabloyu tekrar akıllara getirmektedir.Araçların LPG`ye Dönüşümü ve ilgili piyasanın denetiminde ulaşılan düzey ve disiplinin bozulmasıyla bugün karşı karşıya kaldığımız durum tehlikenin en büyük işareti sayılmalı, derhal uygulama gözden geçirilmeli, geri dönülmelidir.Bu nedenle zaman kaybetmeden bir an önce; “Araçlarda LPG dönüşümü yapan firmalar, piyasanın gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenmeli. Yetkili olmayan firmaların faaliyet göstermesi engellenmelidir.Yetki alacak olan firmalar MMO tarafından tescil edilerek bünyesinde uzman makine mühendisi istihdamı sağlanmalıdır.LPG dönüşümü yapılmış olan araçların montaj kontrolleri Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılmalıdır.LPG’li araçların periyodik araç muayeneleri öncesinde ve tamirat-tadilat vb. gibi işlemler sonrasında MMO Sızdırmazlık birimlerinde kontrolü sağlanarak LPG sızdırmazlık raporu düzenlenmelidir” şeklinde tamamladı.