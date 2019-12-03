İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak

İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

"TUVALETLERİ BİZ ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"

Hürriyet, “ Ne yazık ki AK Parti grubu kendine pay biçmek adına açıklama yaptı, MHP grubuna bile teşekkür etmemişti .Millet İttifakı olarak önerdiğimiz bu teklife günlerce uğraş veren bütün parti gruplarındaki meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sözümü bitirmemi ya da konuşmamı bekleseydiniz duyacaktınız. Teşekkür etme erdemliliğini göstermediniz. Hep birlikte çalıştık demek güzel bir şey olurdu ama ne yazık ki bunu diyemedik. Yeni evlenen çiftlerimiz büyük bir maddi yükün altına giriyor. Biz de bir yük yüklemeyelim dedik. Kent genelinde bu uygulamayı başlatan ve yapan tek belediyeyiz. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur. Bir kişi bile bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun. Ama şunu da gözardı edemezsiniz; 17 senedir kimse elinizi tutmadı. Bir sürü kültür merkezleri var. büyükşehir de dahil olmak üzere inşallah bu işin siyasi rantı kime yarıyorsa yarasın, inşallah örnek olur ve Kocaeli geneline yayılır. Sezon bitti, keşke ilk teklifi getirdiğimizde evet deseydiniz. Yaklaşık 4-5 ay gecikti. Şu da bir gerçek ki herhalde biraz EYT, vatandaş ne der korkusudan çıktı bu karar. İyi de oldu. Biz Millet İttifakı olarak sunmasaydık siz 17 yıldır yönetiyordunuz yapmayacaktınız. Bu bir halk yararıdır, İzmit yararınadır. Sizin ihalelerle ciddi paralara verdiğiniz tuvaletleri biz ücretsiz yapacağız” dedi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.