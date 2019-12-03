Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:48 TSİ- Gündem G: Bugün 17:53 TSİ

İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'teki nikah salonlarında ücretin 1 TL'ye indirilmesinin ardından İzmit'teki tuvaletleri de ücretsiz yapacaklarını söyledi
mask

İzmit Belediyesi’nde Aralık ayı 1. Birleşiminin 1. Oturumu 3 Aralık (bugün) saat 15.00’de İzmit Belediyesi Belsa Plaza’da gerçekleştirildi. Mecliste İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığı’nda 17 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı. 

"TUVALETLERİ BİZ ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"

Hürriyet, “ Ne yazık ki AK Parti grubu kendine pay biçmek adına açıklama yaptı, MHP grubuna bile teşekkür etmemişti .Millet İttifakı olarak önerdiğimiz bu teklife günlerce uğraş veren bütün parti gruplarındaki meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sözümü bitirmemi ya da konuşmamı bekleseydiniz duyacaktınız. Teşekkür etme erdemliliğini göstermediniz. Hep birlikte çalıştık demek güzel bir şey olurdu ama ne yazık ki bunu diyemedik. Yeni evlenen çiftlerimiz büyük bir maddi yükün altına giriyor. Biz de bir yük yüklemeyelim dedik. Kent genelinde bu uygulamayı başlatan ve yapan tek belediyeyiz. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur. Bir kişi bile bir çivi çakıyorsa Allah razı olsun. Ama şunu da gözardı edemezsiniz; 17 senedir kimse elinizi tutmadı. Bir sürü kültür merkezleri var. büyükşehir de dahil olmak üzere inşallah bu işin siyasi rantı kime yarıyorsa yarasın, inşallah örnek olur ve Kocaeli geneline yayılır. Sezon bitti, keşke ilk teklifi getirdiğimizde evet deseydiniz. Yaklaşık 4-5 ay gecikti. Şu da bir gerçek ki herhalde biraz EYT, vatandaş ne der korkusudan çıktı bu karar. İyi de oldu. Biz Millet İttifakı olarak sunmasaydık siz 17 yıldır yönetiyordunuz yapmayacaktınız. Bu bir halk yararıdır, İzmit yararınadır. Sizin ihalelerle ciddi paralara verdiğiniz tuvaletleri biz ücretsiz yapacağız” dedi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Bugün 17:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik mask
AKP’li meclis üyeleri: Nikah ve düğün salonlarını biz indirdik
İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti mask
İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisi bitti
Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür! mask
Ahmet Hakan'dan İzmit Belediyesi'ne teşekkür!
CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor? mask
CHP’li Karaman: Bu halk Sapanca’nın kirli suyunu mu içiyor?
MSB: 2 asker şehit oldu mask
MSB: 2 asker şehit oldu
"Halkevi için 20 milyon lira gerekiyor" mask
"Halkevi için 20 milyon lira gerekiyor"
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti mask
Kocaeli'deki o hastanenin ismi değişti
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı!
Sedat Öz hayatını kaybetti mask
Sedat Öz hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL