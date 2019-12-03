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Gasp şüphelisi polisi kapıda görünce intihar etmek istedi

Kocaeli’de 2 ayrı gasp olayının şüphelisi polise yakalanacağını anlayınca tabancası ile kendisini eve hapis ederek intihar girişiminde bulundu. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından ikna edilerek gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli’de 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen 2 ayrı gasp olayının firari şüphelisi olan ve aynı zamanda yaralama ve kasten öldürme suçlarından aranması olup 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

"GELMEYİN YOKSA KAFAMA SIKARIM"

Yapılan çalışmalarda E.E.’nin Gebze Barış Mahallesinde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine polis ekipleri şüphelinin bulunduğu eve operasyon düzenlemek için harekete geçti. Şüphelinin yakalanması amacıyla adresi etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındığı esnada şahıs ikametinin kapısını açmamış ve elinde silahla pencereden “gelmeyin yoksa kafama sıkarım” şeklinde bağırarak yaklaşık bir saat kadar teslim olmayı reddetti.

İKNA EDİLEREK TESLİM OLDU

Olayla ilgili olarak gerekmesi halinde gerekli müdahalede bulunmaları amacıyla Özel Harekat polisleri destek amaçlı çağrılmış ancak E.E. polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek elindeki tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan E.E. isimli şahsın kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve ruhsatsız tabanca bulundurmak gibi suçlar başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli E.E.’nin Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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