Terör propagandası yapan 15 HDP'li tutuklandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 HDP’liden 15’i tutuklandı. Emniyet’ten yapılan açıklama şu şekilde: "PKK/KCK terör örgütünün ilimizdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve cezaevi faaliyetlerinin engellenmesi adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Aralarında HDP İl ve İlçe Başkanları ile Parti ve Belediye Meclisi üyelerinin de bulunduğu 23 şahsa yönelik 26.11.2019 tarihinde yapılan operasyonda 23 şüphelinin tamamı yakalanmış, HDP Parti Binaları ile ev aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konulmuş, Adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 23 şüpheli şahıstan 15 şahıs tutuklanmış, 8 şahıs adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştır."