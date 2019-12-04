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Zahide Namuk vefat etti

Eski gazeteci Nihat Namuk'un annesi Zahide Namuk 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Petkim emeklisi, Turgut Mahallesi sakini Hüseyin Namuk'un eşi, eski gazeteci Nihat Namuk ve özel sektör çalışanı Murat Namuk'un anneleri, Zahide Namuk (66) vefat etti. Hamuk’un cenazesi bugün (4 Aralık Çarşamba) Turgut Merkez Camiinde kılınacak ikindi namazı ardından Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek Zahide Namuk 2 çocuk, 2 torun sahibiydi.

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