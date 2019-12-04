Petkim emeklisi, Turgut Mahallesi sakini Hüseyin Namuk'un eşi, eski gazeteci Nihat Namuk ve özel sektör çalışanı Murat Namuk'un anneleri, Zahide Namuk (66) vefat etti. Hamuk’un cenazesi bugün (4 Aralık Çarşamba) Turgut Merkez Camiinde kılınacak ikindi namazı ardından Bağçeşme Mezarlığına defnedilecek Zahide Namuk 2 çocuk, 2 torun sahibiydi.
Bugün 09:24 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:30 TSİ
Zahide Namuk vefat etti
Eski gazeteci Nihat Namuk'un annesi Zahide Namuk 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz