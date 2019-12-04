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İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

Kandıra Cezaevinde infaz Koruma memuru olarak çalışan R.K., kiraladığı araç içerisinde 15 bin TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kandıra Cezaevinde İnfaz Koruma Memuru olarak çalışan R.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli R.K. ise kiraladığı araçla İstanbul’dan Gölcük ilçesine geldiği sırada Jandarma ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden şüphelinin aracında yaptığı aramada yaklaşık 15 bin TL, değerinde metafetamin ve aparat ele geçirdi. Şüpheli R.K., gözaltına alınmasının ardından sorgusu yapılmak üzere getirildiği Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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