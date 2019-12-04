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Kocaeli'de "Bylock" operasyonu!

İzmir merkezli, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum’da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 12 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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