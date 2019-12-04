O konutları yapacak ihaleyi kazanan firma belli oldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dilovası Köseler Mahallesi'nde 429 konut yapılacak. Evlerle ilgili ihale pazartesi günü İstanbul TOKİ merkezinde yapıldı. 429 konuttan oluşacak olan Dilovası TOKİ konutlarının ihalesini 82.723.000,00 TL'lik teklif vererek Arsaş Demir Çelik İnşaat Yapı Malz. Petrol Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. kazandı. Proje kapsamında 1 adet cami, 14 dükkânlı ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemesi işini de firma yapacak. İnşaatın 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.