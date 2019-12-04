Milyonluk villalar yıkılacak

Denize cephe bir tepe üzerine kurulu olan ve 31 adet ultra lüks villadan oluşan Resort Yelkenkaya projesinin, imar mevzuatına uyulmadığı için yaklaşık 30 yıl önce kaba inşaat halindeyken çalışmalarına son verildi. Projenin sahibi şirketin 3 ortağı, 13 bin metrekarelik alana sahip arsaya 21 adet yerine 31 adet villa yapınca inşaat çalışmaları imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 30 yıl önce sonlandırılmıştı.

40 MİLYON TL’YE SATIŞA ÇIKARILDI

Çürümeye terk edilen binalar aradan geçen 30 yılın ardından kullanılamaz hale gelirken, bu sırada bir takım problemleri de çözen projenin sahibi şirket ortaklarının, proje alanını 40 milyon TL’ye satışa çıkardıkları öğrenildi. Alıcı bulunması halinde arsa üzerindeki 31 ultra lüks villanın yıkılacağı ve yeniden projelendirileceği belirtildi