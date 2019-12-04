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1 gecede 4 otomobil çalan hırsızlardan 1’i tutuklandı

İlimizde bir gecede 4 araç çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre, 30 Kasım tarihinde gece saatlerinde 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından araçları çalan şahısların A.O., S.O., B.D. ve H.O. olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST

Polis ekiplerince kimliği belirlenen şahısların adreslerine operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araçları çalan A.O., S.O., B.D. ve şahıslara yardımcı olduğu belirlenen H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan A.O. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün 10:24 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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