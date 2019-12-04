Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gebze'de bulunan TÜBİTAK- MAM yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri bulunduğu iddia edilen 9 eski kurum çalışanını yakalamak amacıyla Kocaeli merkezli Diyarbakır, Yalova ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyobnlar düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon!
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Gebze İlçesinde bulunan TÜBİTAK- MAM yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik olarak,9 şüphelinin yakalanması için 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz