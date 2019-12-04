Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:37 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:00 TSİ

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Gebze İlçesinde bulunan TÜBİTAK- MAM yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik olarak,9 şüphelinin yakalanması için 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
mask

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gebze'de bulunan TÜBİTAK- MAM yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri bulunduğu iddia edilen 9 eski kurum çalışanını yakalamak amacıyla Kocaeli merkezli Diyarbakır, Yalova ve İstanbul olmak üzere 4  ilde eş zamanlı operasyobnlar düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Bugün 10:37 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!
Gasp şüphelisi polisi kapıda görünce intihar etmek istedi mask
Gasp şüphelisi polisi kapıda görünce intihar etmek istedi
Fabrikanın çatısından düşen işçi can verdi mask
Fabrikanın çatısından düşen işçi can verdi
Bir gecede 4 tane araba çalan hırsızlar yakalandı mask
Bir gecede 4 tane araba çalan hırsızlar yakalandı
Konkordato kaçağı Kocaeli'deki firmaları da dolandırdı! mask
Konkordato kaçağı Kocaeli'deki firmaları da dolandırdı!
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı mask
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 529 firma eleman arıyor
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL