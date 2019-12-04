FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gebze'de bulunan TÜBİTAK- MAM yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri bulunduğu iddia edilen 9 eski kurum çalışanını yakalamak amacıyla Kocaeli merkezli Diyarbakır, Yalova ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyobnlar düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.