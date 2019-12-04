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Bilgi Köprüsü, Kapadokya’yı gezdi

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verdiği sözü tuttu, Kids Anaokulu-Kreş ve Montessori Anaokulu’nda görev yapan tüm öğretmenleri Kapadokya’ya gönderdi.
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İlimizin köklü eğitim kurumlarından Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarının alanlarında uzman öğretmenleri Kapodokya Gezisi ile stres attı. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde kreş, çift yabancı dil eğitimli Kids Anaokulu, ilimizi Montessori eğitimi ile tanıştıran Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, lise ve üniversite hazırlık öğretim kursları olmak üzere 5 ayrı birimden oluşan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları öğretmenlerinin katıldığı gezi 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.

DOLU DOLU ZAMAN GEÇİRDİLER

Renkli ve eğlenceli gezi öğretmenleri oldukça memnun ederken Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde dolu dolu bir zaman geçirildi. Bir gece konaklamalı gezi, öğretmenlere stres ve yorgunluğu unutturup motivasyon kazanmalarını sağladı. Tarihi zenginliklerimizi korumanın önemini hisseden öğretmenler bu duyguları öğrencilerine küçük yaşta aşılamanın önemini fark edip eğitimde hedefleri arasına aldı.Kapadokya hediyesi için kurum kurucusu Ali Korkmaz’a ayrıca teşekkür edildi.

Bugün 10:43 TSİ - Eğitim

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